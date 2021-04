Meteo novità, arriva l’anticiclone dopo la sfuriata artica. Quanto durerà? (Di martedì 6 aprile 2021) Il colpo di coda invernale si rivelerà tanto intenso, Quanto breve. Le nevicate di queste ore, capaci di spingersi a bassissima quota, risulteranno piuttosto fugaci e lasceranno presto spazio ad un generale miglioramento delle condizioni Meteo. I massimi effetti legati all’irruzione fredda si avranno entro mercoledì, poi si farà strada l’anticiclone, che respingerà verso est il flusso freddo artico. L’alta pressione si espanderà dall’Europa Sud-Occidentale verso il Mediterraneo, inglobando da giovedì tutta l’Italia, a parte residui sbuffi freddi tra Adriatico e Ionio. Anticiclone avanza verso l’Italia nel corso di metà settimanaLe condizioni Meteo torneranno pertanto stabili con venti in attenuazione dai bacini di ponente. La spinta anticiclonica da ovest andrà così ad opporsi ad ulteriori discese fredde dal Nord ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Il colpo di coda invernale si rivelerà tanto intenso,breve. Le nevicate di queste ore, capaci di spingersi a bassissima quota, risulteranno piuttosto fugaci e lasceranno presto spazio ad un generale miglioramento delle condizioni. I massimi effetti legati all’irruzione fredda si avranno entro mercoledì, poi si farà strada, che respingerà verso est il flusso freddo artico. L’alta pressione si espanderà dall’Europa Sud-Occidentale verso il Mediterraneo, inglobando da giovedì tutta l’Italia, a parte residui sbuffi freddi tra Adriatico e Ionio. Anticiclone avanza verso l’Italia nel corso di metà settimanaLe condizionitorneranno pertanto stabili con venti in attenuazione dai bacini di ponente. La spinta anticiclonica da ovest andrà così ad opporsi ad ulteriori discese fredde dal Nord ...

