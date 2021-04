Meteo molto freddo. Ma non finisce qui. Cambia di nuovo tutto (Di martedì 6 aprile 2021) Il colpo di coda invernale si rivelerà tanto intenso, quanto breve. Le nevicate di queste ore, capaci di spingersi a bassissima quota, risulteranno piuttosto fugaci e lasceranno presto spazio ad un generale miglioramento delle condizioni Meteo. I massimi effetti legati all’irruzione fredda si avranno entro mercoledì, poi si farà strada l’anticiclone, che respingerà verso est il flusso freddo artico. L’alta pressione si espanderà dall’Europa Sud-Occidentale verso il Mediterraneo, inglobando da giovedì tutta l’Italia, a parte residui sbuffi freddi tra Adriatico e Ionio. Anticiclone avanza verso l’Italia nel corso di metà settimanaLe condizioni Meteo torneranno pertanto stabili con venti in attenuazione dai bacini di ponente. La spinta anticiclonica da ovest andrà così ad opporsi ad ulteriori discese fredde dal Nord Europa, che ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Il colpo di coda invernale si rivelerà tanto intenso, quanto breve. Le nevicate di queste ore, capaci di spingersi a bassissima quota, risulteranno piuttosto fugaci e lasceranno presto spazio ad un generale miglioramento delle condizioni. I massimi effetti legati all’irruzione fredda si avranno entro mercoledì, poi si farà strada l’anticiclone, che respingerà verso est il flussoartico. L’alta pressione si espanderà dall’Europa Sud-Occidentale verso il Mediterraneo, inglobando da giovedì tutta l’Italia, a parte residui sbuffi freddi tra Adriatico e Ionio. Anticiclone avanza verso l’Italia nel corso di metà settimanaLe condizionitorneranno pertanto stabili con venti in attenuazione dai bacini di ponente. La spinta anticiclonica da ovest andrà così ad opporsi ad ulteriori discese fredde dal Nord Europa, che ...

Advertising

3BMeteo : ???Da oggi IRRUZIONE ARTICA, FREDDO tardivo, NEVE a quote MOLTO BASSE e VENTO. L'Italia rimarrà esposta a fredde cor… - zazoomblog : Meteo molto freddo. Ma non finisce qui. Cambia di nuovo tutto - #Meteo #molto #freddo. #finisce - erosimpatica : Sembra proprio che oggi mi girino le palle molto. No ma il meteo non mi condiziona affatto, santa madonna, che croce. - infoitinterno : Meteo: mercoledì APICE DEL FREDDO, NEVE a quote MOLTO BASSE, ecco dove - 1312ella : RT @lorysem: Grazie meteo, sei molto di aiuto ?? -