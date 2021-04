Meteo Italia al 19 aprile, ecco i temporali primaverili (Di martedì 6 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI L’aria fredda è giunta sulle nostre regioni, determinando un profondo cambiamento delle condizioni Meteo climatiche. Freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, che ha fatto letteralmente crollare le temperature riportandoci improvvisamente in Inverno. Ma ciò che è importante rilevare è sicuramente il cambio di circolazione che sta coinvolgendo il continente europeo e che promette di avere ripercussioni anche sul lungo periodo. Un cambiamento dettato dall’esaurimento del Vortice Polare e le dinamiche scaturenti sembrano puntare con decisione verso una fase di spiccata variabilità primaverile. I modelli matematici di previsione stanno cercando di trovare una strada comune, ma tirando le somme possiamo dirvi che l’analisi odierna evidenzia alternanza tra temporanee rimonte anticicloniche e rapidi passaggi d’aria ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 6 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI L’aria fredda è giunta sulle nostre regioni, determinando un profondo cambiamento delle condizioniclimatiche. Freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, che ha fatto letteralmente crollare le temperature riportandoci improvvisamente in Inverno. Ma ciò che è importante rilevare è sicuramente il cambio di circolazione che sta coinvolgendo il continente europeo e che promette di avere ripercussioni anche sul lungo periodo. Un cambiamento dettato dall’esaurimento del Vortice Polare e le dinamiche scaturenti sembrano puntare con decisione verso una fase di spiccata variabilità primaverile. I modelli matematici di previsione stanno cercando di trovare una strada comune, ma tirando le somme possiamo dirvi che l’analisi odierna evidenzia alternanza tra temporanee rimonte anticicloniche e rapidi passaggi d’aria ...

