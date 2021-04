Meteo: giornata di forte vento in Lombardia e torna anche il freddo (Di martedì 6 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sarà una giornata di forte vento quella di oggi, 6 aprile, in tutta la Lombardia, prima con il Favonio, poi con la Bora, con raffiche che da 60/70 km/h potranno arrivare fino a 80/10 km/h. Il vento da Nord e Nord Ovest porterà anche ad un brusco abbassamento delle temperature, oltre ad un elevato rischio tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 6 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sarà unadiquella di oggi, 6 aprile, in tutta la, prima con il Favonio, poi con la Bora, con raffiche che da 60/70 km/h potranno arrivare fino a 80/10 km/h. Ilda Nord e Nord Ovest porteràad un brusco abbassamento delle temperature, oltre ad un elevato rischio tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Soleggiato, limpido e ventoso da Nord. Sulla Lombardia orientale e bassa padana qualche veloce passaggio nuvoloso, non esc… - astrogeo_va : Soleggiato, limpido e ventoso da Nord. Sulla Lombardia orientale e bassa padana qualche veloce passaggio nuvoloso,… - in_appennino : RT muoversintoscan '#meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì #6aprile, in #Toscana. A cura d… - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di Meteo Lago Maggiore per la giornata di oggi ---> - DANI56 : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, martedì #6aprile, in #Toscana. A cura del @flash_meteo https:/… -