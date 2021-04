“Metà degli italiani non va avanti tre mesi senza nuove entrate.” Crescono i risparmi, ma aumentano le disuguaglianze (Di martedì 6 aprile 2021) “Le persone fino a 29 anni usano le riserve per vivere, Metà degli italiani non va avanti altri tre mesi senza nuove entrate”. Allarmanti i dati che vengono riferiti dalle colonne del Corriere della Sera. Se da un lato aumentano i risparmi: la capacità di mettere da parte soldi “negli ultimi dodici mesi è tornata ai livelli del secolo scorso” quando nell’ultimo decennio era “ai minimi dal dopoguerra”; dall’altro lato per i giovani cresce la povertà assoluta. Solo negli ultimi 3 mesi del 2020 le famiglie hanno avuto una propensione al risparmio pari al 15,2% del loro reddito disponibile. Per tale motivazione il denaro liquido lasciato sui conti è salito a “circa ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 aprile 2021) “Le persone fino a 29 anni usano le riserve per vivere,non vaaltri tre”. Allarmanti i dati che vengono riferiti dalle colonne del Corriere della Sera. Se da un lato: la capacità di mettere da parte soldi “negli ultimi dodiciè tornata ai livelli del secolo scorso” quando nell’ultimo decennio era “ai minimi dal dopoguerra”; dall’altro lato per i giovani cresce la povertà assoluta. Solo negli ultimi 3del 2020 le famiglie hanno avuto una propensione alo pari al 15,2% del loro reddito disponibile. Per tale motivazione il denaro liquido lasciato sui conti è salito a “circa ...

Advertising

repubblica : Rientro a scuola, i presidi siciliani frenano: in aula solo la metà degli studenti - carlosibilia : L'Italia torna in sella, 2020 da record: vendute 2 milioni di biciclette, soprattutto e-bike, per un fatturato da d… - repubblica : Focolaio in residenza per anziani di Ravenna. Metà degli Oss aveva rifiutato il vaccino - ForseGabri : @willie_peyote @VirginRecordsIT Complimenti, Willie! Metà degli ascolti da @SpotifyItaly e @YouTube sono i miei. Sicuro!?????? - DanieleBerghino : @Bu39159456 No mi spiace, non sono solo 30/40 miliardi anche potrei chiederti dove hai preso quei dati, e non so co… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà degli Roma, Comune dà la caccia agli assembramenti: Le reazioni negative della gente La stragrande maggioranza degli assembramenti sono temporanei e i tempi di segnalazione del Comune ... O quella di Rosario D.: 'Piantatela subito, non è trasformando metà dei cittadini in criminali e l'...

Napoli, mutandine in vetrina per restare aperti. La rabbia dei commercianti ... aprendo le saracinesche dei negozi a metà, il mondo delle imprese, contrario al prolungamento ... da Napoli a Salerno, al grido che l'abbigliamento e le calzature non sono degli untori. E lo fanno ...

Vaccini, due milioni di anziani aspettano ancora la prima dose: tutti i numeri del piano nazionale ilmattino.it La stragrande maggioranzaassembramenti sono temporanei e i tempi di segnalazione del Comune ... O quella di Rosario D.: 'Piantatela subito, non è trasformandodei cittadini in criminali e l'...... aprendo le saracinesche dei negozi a, il mondo delle imprese, contrario al prolungamento ... da Napoli a Salerno, al grido che l'abbigliamento e le calzature non sonountori. E lo fanno ...