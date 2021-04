Messina, avvocato di 45 anni grave per emorragia celebrale. Segnalazione all’Aifa perché vaccinato due giorni prima (Di martedì 6 aprile 2021) In coma in gravissime condizioni per un’emorragia celebrale causata da una trombosi. Mario Turrisi, noto avvocato di 45 anni, di Tusa, in provincia di Messina, aveva ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca il 12 marzo scorso al centro vaccinale di Mistretta. Il legale è ora ricoverato al Policlinico di Messina. Poco dopo la somministrazione il legale aveva avvertito un cerchio alla testa persistente fino ad un malore accusato nella serata di domenica, il 14 marzo, e il trasporto d’urgenza al Policlinico dove è stata accertata l’emorragia cerebrale. Il caso è già stato segnalato all’Agenzia italiana per il farmaco. Mentre oggi sono stati celebrati i funerali della professoressa Augusta Turiaco, morta a 54 anni, dopo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) In coma in gravissime condizioni per un’causata da una trombosi. Mario Turrisi, notodi 45, di Tusa, in provincia di, aveva ricevuto ladose del vaccino Astrazeneca il 12 marzo scorso al centro vaccinale di Mistretta. Il legale è ora ricoverato al Policlinico di. Poco dopo la somministrazione il legale aveva avvertito un cerchio alla testa persistente fino ad un malore accusato nella serata di domenica, il 14 marzo, e il trasporto d’urgenza al Policlinico dove è stata accertata l’cerebrale. Il caso è già stato segnalato all’Agenzia italiana per il farmaco. Mentre oggi sono stati celebrati i funerali della professoressa Augusta Turiaco, morta a 54, dopo una ...

