Menopausa e tumore al seno | la terapia ormonale sostitutiva indebolisce le difese immunitarie?

In Menopausa, durante la pandemia, uno dei quesiti più frequenti delle donne in cura con terapia ormonale dopo aver avuto un tumore al seno è quello relativo alla gestione delle cure e dei possibili effetti collaterali. Complice il periodo, il timore di molte è quello di "indebolire" le difese immunitarie ed essere esposte maggiormente all'infezione da coronavirus. Tutt'altro: la terapia ormonale non incide sul sistema immunitario.

