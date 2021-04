Media | Nave iraniana Saviz colpita da missile nel Mar Rosso

(Di martedì 6 aprile 2021) Unada unnel Mar Ross o. Secondo quanto riportato dal sito 'Times of Israel' , che cita "report non confermati", l'imbarcazionebattente bandierasarebbe ...

Advertising

danalloydthomas : @Etruria72 @fattoquotidiano Siamo allo scenario di Nicola Bizzi su @BorderNights 15gg fa. Dopo la retromarcia di Me… - Amore4Zampe : I media non gli hanno dato molto risalto ma il loro aiuto è stato prezioso! ?? - Antico_Egitto : Suez, fallito tentativo rimorchiatori per spostare la nave bloccata nel Canale - Rai News - enniolorenzon : @bonnie379 E io che pensavo che la soluzione fosse tachipirina, vigile attesa, lockdown e vaccini sperimentali. Cos… - BarbaraRaval : @crudarealt1 @mani72012 @FedericoPostet totalmente snobbate dai maggiori media,ed il fatto che lo abbia riportato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Media Nave

Quotidiano.net

La, si aggiunge, ha subito danni "importanti" ma non è affondata....ben 12 cannoni primari estremamente potenti Marco Polo ( Tier IX ) Questapossiede una resistenza molto elevata e, nonostante sia una corazzata, vanta anche una buona manovrabilità e una...Una nave battente bandiera iraniana sarebbe stata colpita da un missile nel Mar Rosso. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times ...Roma, 6 aprile 2021 - Una nave iraniana colpita da un missile nel Mar Ross o. Secondo quanto riportato dal sito 'Times of Israel', che cita "report non confermati", l'imbarcazione Saviz battente bandi ...