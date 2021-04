Matteo Renzi rivela in diretta: “Mia moglie ha il Covid nonostante il vaccino” (Di martedì 6 aprile 2021) Ospite della trasmissione L’aria che Tira, Matteo Renzi ha rivelato che la moglie ha preso il Covid dopo essersi vaccinata. Ecco le dichiarazioni dell’ex premier. Matteo Renzi è intervenuto nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 6 aprile 2021) Ospite della trasmissione L’aria che Tira,hato che laha preso ildopo essersi vaccinata. Ecco le dichiarazioni dell’ex premier.è intervenuto nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Agnese positiva dopo vaccino Astrazeneca, ma vaccinatevi' - repubblica : Matteo Renzi: 'Pasqua in quarantena, mio figlio e mia moglie hanno preso il Covid' - Agenzia_Ansa : Il segretario Pd Enrico Letta ha incontrato il leader di Italia viva Matteo Renzi. Sostegno a Draghi ma divisi su M… - UtoTesoro : RT @BimbiMeb: a @repubblica possono stare sereni, Matteo Renzi non lascia #ItaliaViva In compenso pare che il giornalismo serio abbia lasc… - CardelliAc : RT @Ninabazz3: Il bello è che Renzi se la ride sotto i baffi ???? Avanti così Matteo ??????E la Merlino rimane con un palmo di naso ?? -