Marvel Black Widow: dal 9 luglio anche su Disney+ con Accesso VIP | TrailerHDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso del weekend pasquale è stato pubblicato un nuovo video trailer dedicato a Black Widow. Prosegue così il percorso che porterà al debutto del film nel corso dell’estate. Uno dei film più colpiti dall’arrivo della pandemia da COVID-19 ha una data d’uscita certa dalla fine di marzo. L’ormai semi-nuovo ed attesissimo film Marvel Cinematic Universe sulla celebre Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson, che dopo una lunga serie di rinvii e numerosi rumor attorno ad un possibile debutto in streaming diventerà realtà il prossimo 9 luglio. Le massime prestazioni al miglior prezzo? Realme X50 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 449 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo Marvel Black Widow: dal 9 ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso del weekend pasquale è stato pubblicato un nuovo video trailer dedicato a. Prosegue così il percorso che porterà al debutto del film nel corso dell’estate. Uno dei film più colpiti dall’arrivo della pandemia da COVID-19 ha una data d’uscita certa dalla fine di marzo. L’ormai semi-nuovo ed attesissimo filmCinematic Universe sulla celebre Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson, che dopo una lunga serie di rinvii e numerosi rumor attorno ad un possibile debutto in streaming diventerà realtà il prossimo 9. Le massime prestazioni al miglior prezzo? Realme X50 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 449 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo: dal 9 ...

Advertising

marveldistan : RT @marveldistan: Black Panter è diventato uno dei miei film Marvel preferiti ???? quali sono i vostri? - tuttoteKit : Black Widow: 70 milioni di visualizzazioni per l'ultimo trailer #BlackWidow #DisneyPlus #Marvel #tuttotek - agterzapagina : Black Widow | Nuovo Trailer Ufficiale Marvel studios - gianluigidellac : RT @amariMarisa: Black Widow – Nuove foto ufficiali per il cinecomic Marvel- #BlackWidow - __mrslunastorta : La Marvel nel giro di pochi giorni rilascia i trailer di Loki e Black Widow ma questo significa che come minimo non… -