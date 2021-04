Mario Draghi incontra il nuovo premier libico a Tripoli: “Momento unico per ricostruire antica amicizia. Ma continui il cessate il fuoco” (Di martedì 6 aprile 2021) Si deve ripartire dall’accordo di amicizia del 2008, quando al potere del Paese nordafricano c’era ancora Mu’ammar Gheddafi, per ricostruire una forte alleanza tra Roma e Tripoli e sperare in una rapida rinascita e crescita della Libia che riporti l’Italia a essere, come all’epoca del Rais, uno degli attori con la maggiore influenza nel Paese nordafricano. Un accordo possibile grazie alla nascita del nuovo governo di unità nazionale guidato dal premier Abdel Hamid Mohamed Dbeibeh e che deve rilanciare i rapporti commerciali, ma anche quelli in ambito sanitario, migratorio e della sicurezza. Punta a questo la nuova era dei rapporti italo-libici inaugurata dalla visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Tripoli, nel suo primo viaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Si deve ripartire dall’accordo didel 2008, quando al potere del Paese nordafricano c’era ancora Mu’ammar Gheddafi, peruna forte alleanza tra Roma ee sperare in una rapida rinascita e crescita della Libia che riporti l’Italia a essere, come all’epoca del Rais, uno degli attori con la maggiore influenza nel Paese nordafricano. Un accordo possibile grazie alla nascita delgoverno di unità nazionale guidato dalAbdel Hamid Mohamed Dbeibeh e che deve rilanciare i rapporti commerciali, ma anche quelli in ambito sanitario, migratorio e della sicurezza. Punta a questo la nuova era dei rapporti italo-libici inaugurata dalla visita del presidente del Consiglio,, a, nel suo primo viaggio ...

fattoquotidiano : In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiduci… - FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - Agenzia_Ansa : Prima visita all'estero per il presidente Mario Draghi, in Libia con il ministro Di Maio. Il premier vedrà a Tripol… - criscuolo_m : RT @FerdiGiugliano: ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in cui… - MiaomiaoCh : RT @FerdiGiugliano: ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in cui… -