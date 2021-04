Mario Biondo non era solo la notte della morte: i risultati di una nuova perizia sul caso (Di martedì 6 aprile 2021) La morte di Mario Biondo continua a restare un mistero, a quasi 8 anni di distanza. Nonostante le autopsie spagnole abbiano decretato che la morte del cameramen palermitano sia dovuta a suicidio, la Procura Generale italiana ha avocato il caso e permesso alla famiglia Biondo di effettuare nuove perizie che possano provare che no, Mario Biondo non si è ucciso. Secondo quanto riportato, ora queste analisi potrebbero dimostrare che l’uomo non era solo la notte in cui è morto. Mario Biondo, una perizia può far svoltare il caso Sono molti gli elementi poco chiari del caso di apparente suicidio di Mario ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Ladicontinua a restare un mistero, a quasi 8 anni di distanza. Nonostante le autopsie spagnole abbiano decretato che ladel cameramen palermitano sia dovuta a suicidio, la Procura Generale italiana ha avocato ile permesso alla famigliadi effettuare nuove perizie che possano provare che no,non si è ucciso. Secondo quanto riportato, ora queste analisi potrebbero dimostrare che l’uomo non eralain cui è morto., unapuò far svoltare ilSono molti gli elementi poco chiari deldi apparente suicidio di...

