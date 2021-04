Mariah Carey si vaccina contro il Covid e le sfugge un acuto | “Effetti collaterali | G6”

(Di martedì 6 aprile 2021) La cantantesi ètail. E lo ha fatto condividendo il momento con i suoi fan, documentando tutto con un video poi pubblicato sul proprio canale Instagram. Ladice di essere “entusiasta” e “un po’ nervosa” nel ricevere la prima dose. “Questo sta distraendo i medici dal fare il proprio lavoro ma sapete come sono, parlo senza pensarci troppo”, continua poi. Poi arriva il momento dell’inoculazione: nel momento in cui l’infermiera inserisce l’ago nel braccio alla” un grido, simile a uno dei suoi celebri acuti. “: G6”, scrive poi la cantante a corredo del video pubblicato. Il G6 si riferisce alla nota più alta che si può intonare secondo la scala ...

