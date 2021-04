Maria Rita Gismondo e Gianrico Carofiglio ospiti di Accordi&Disaccordi (Nove) mercoledì 7 aprile alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Torna l’appuntamento con l’approfondimento dell’attualità sulnuova puntata del talk ‘Accordi&Disaccordi’, come sempre in diretta21.25. Gliquesta settimana sono il direttore di Microbiologia clinica e virologia dell’Ospedale Sacco di Milanoe lo scrittore. Con i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi si discuterà del pressing delle Regioni sul governo per riaprire le attività produttive dal 20in poi nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici e del conseguente braccio di ferro politico tra una cosiddetta ‘ala aperturista‘ e un’altra, ‘rigorista’, all’interno dello stesso esecutivo. Il ...