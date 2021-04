Marco Bellocchio e la censura: "Così evitai il taglio della scena della fellatio ne Il diavolo in corpo" (Di martedì 6 aprile 2021) A 35 anni dall'uscita de Il diavolo in corpo, Marco Bellocchio ha svelato il trucco con cui aggirò la censura e riuscì a mostrare in sala la scena della fellatio. Marco Bellocchio, parlando di censura in Italia, ha raccontato il trucco che mise in atto per aggirare un inevitabile taglio all'epoca della realizzazione del film Il diavolo in corpo, riuscendo Così a mostrare in sala la scena della fellatio. A distanza di poche ora dal comunicato con cui il ministro Dario Franceschini ha ufficializzato l'abolizione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) A 35 anni dall'uscita de Ilinha svelato il trucco con cui aggirò lae riuscì a mostrare in sala la, parlando diin Italia, ha raccontato il trucco che mise in atto per aggirare un inevitabileall'epocarealizzazione del film Ilin, riuscendoa mostrare in sala la. A distanza di poche ora dal comunicato con cui il ministro Dario Franceschini ha ufficializzato l'abolizione ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marco Bellocchio e la censura: 'Così evitai il taglio della scena della fellatio ne Il diavolo in corpo'… - sorrytobother_u : 60. Vincere di Marco Bellocchio (2009) - Toronto46184489 : Paola Pitagora in Fists in the Pocket (1965), dir. Marco Bellocchio - IsadoraDuncan3 : RT @Juanjo1811: 'Fai Bei Sogni', de Marco Bellocchio. - Juanjo1811 : 'Fai Bei Sogni', de Marco Bellocchio. -