«Maradona a Natale guardava il cellulare che non squillava | le figlie lo avevano abbandonato»

(Di martedì 6 aprile 2021) Tra ledie Matías Morla, l’avvocato di, sono ormai settimane di accuse reciproche. Anche di pessimo gusto. Morla parlando al canale América ha di nuovo criticato Dalma e Gianinna, accusandole di averlo “” e “derubato”. “Se Diego si fosse svegliato, mi avrebbe incolpato per non aver lottato per lasciare che Rocío (Olad, l’ex ragazza di) partecipasse al suo funerale. L’amava e ha combattuto contro le sue, si è sentito tradito e derubato. Io sono stato conper sette anni, e per sette Nataliil telefono e nessuno lo chiamava“. L'articolo ilNapolista.

