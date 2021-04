Manchester City in rosso dopo 5 anni: -147 milioni (Di martedì 6 aprile 2021) Gli effetti della pandemia si fanno sentire anche sui conti del Manchester City. Il club ha chiuso in rosso la stagione 2019-’20 con un passivo di 126 milioni di sterline, pari a circa 147 milioni di euro. dopo il fatturato record di 535,2 milioni di sterline nel 2018-’19, i ricavi del City sono calati a quota 478,4 milioni di sterline (quasi 560 milioni di euro). Si registra una diminuzione legata alla riduzione dei ricavi da matchday e diritti tv. Il Manchester City veniva da cinque anni consecutivi di bilanci utili. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Gli effetti della pandemia si fanno sentire anche sui conti del. Il club ha chiuso inla stagione 2019-’20 con un passivo di 126di sterline, pari a circa 147di euro.il fatturato record di 535,2di sterline nel 2018-’19, i ricavi delsono calati a quota 478,4di sterline (quasi 560di euro). Si registra una diminuzione legata alla riduzione dei ricavi da matchday e diritti tv. Ilveniva da cinqueconsecutivi di bilanci utili. SportFace.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - pabloop : @AllanRafael02 @diariotorcidas Manchester City x Manchester City? - mr_kubra : RT @MarcoZH11: Il Manchester City ha appena annunciato una perdita di 126 milioni di sterline nella stagione 19/20. Immaginate come sarà qu… - GazzettinoL : Crolla l’occupazione: a febbraio 945.000 occupati in meno in un anno (Istat) ---------------------- Calcio:Champion… -