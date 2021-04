Manchester City | Guardiola | “Andremo a Dortmund per vincere”

(Di martedì 6 aprile 2021) “per”. Pepè già proiettato verso il ritorno dopo il 2-1 ottenuto dalsul Borussia, col gol decisivo di Foden allo scadere. Risultato sul quale gli inglesi non intendono speculare. “Nel primo tempo stasera non siamo stati intelligenti in fase di possesso – l’analisi del tecnico catalano – Il secondo tempo è andato molto meglio, abbiamo avuto due o tre chiare occasioni per segnare ancora. Ci riproveremo la settimana prossima”.non è sorpreso dalla prestazione del Borussia: “E’ una squadra abituata alla Champions, la gioca da tanti anni e sa cosa fare. Malì per cercare di fare gol”. SportFace.

AlofStadium, al 19' de Bruyne porta in vantaggio di Citizens approfittando di un errore dell'ex interista Emre Can: Foden e Mahrez apparecchiano per il destro del nazionale belga. Il Manchester City padrone della Premier League si impone 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund nei quarti di finale di Champions League, non senza soffrire. La squadra di Pep Guardiola passa in vantaggio con de Bruyne al 19', subisce il pareggio di Reus all'84' ma trova il gol vittoria con Foden all'88'.