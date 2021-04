Manchester City | Guardiola | «A Dortmund per vincere»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Pep, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il BorussiaPep, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia. Le sue dichiarazioni. «Andremo aperla partita. Nel primo tempo non abbiamo gestito la palla in maniera intelligente, ma nella ripresa siamo migliorati e abbiamo avuto due o tre occasioni nitide dopo l’uno a zero. Ilè una presenza fissa in Champions. Hanno giocato questa competizione per molte stagioni e sanno cosa fare. Nel match di ritorno cercheremo di segnare». Leggi su Calcionews24.com

Il Manchester City padrone della Premier League si impone 2 - 1 in casa contro il Borussia Dortmund nei quarti di finale di Champions League, non senza soffrire. La squadra di Pep Guardiola passa in vantaggio allo Etihad Stadium, al 19' de Bruyne porta in vantaggio i Citizens approfittando di un errore dell'ex interista Emre Can: Foden e Mahrez apparecchiano per il destro del nazionale belga.