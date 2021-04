Manchester City-Borussia Dortmund, programma e telecronisti Sky andata quarti Champions League (Di martedì 6 aprile 2021) Il programma e i telecronisti su Sky di Manchester City-Borussia Dortmund, match valido per l’andata di quarti di finale di Champions League 2020/2021. Sfida all’insegna di gol e spettacolo quella che ci attende a Etihad. Favoriti i padroni di casa, ma l’attacco degli ospiti può creare pericoli. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 6 aprile, chi la spunterà? Manchester City-Borussia Dortmund sarà visibile su Sky Sport 253 con la telecronaca di Andrea Marinozzi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ile isu Sky di, match valido per l’didi finale di2020/2021. Sfida all’insegna di gol e spettacolo quella che ci attende a Etihad. Favoriti i padroni di casa, ma l’attacco degli ospiti può creare pericoli. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 6 aprile, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport 253 con la telecronaca di Andrea Marinozzi. SportFace.

