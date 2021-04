Manchester City-Borussia Dortmund, le probabili formazioni (Di martedì 6 aprile 2021) L’Etihad Stadium si veste di qualità per Manchester City-Borussia Dortmund: Haaland contro tutti; Guardiola con o senza punta? I quarti di finale di Champions League sono ricchi di partite di alto livello e Manchester City-Borussia Dortmund sono pronte a dimostrarlo. I Citizen già virtualmente campioni della Premier League possono dedicarsi alla conquista della Champions League, mentre i tedeschi stanno incontrando più difficoltà in Bundesliga. Sulla carta partono in leggero vantaggio i ragazzi di Pep, che vuole ritornare sul tetto d’Europa. QUI Manchester City – Da un Dortmund all’altro, ma il dilemma di Guardiola è sempre il solito: punta o spazio? Spesso il tecnico ha fatto a meno di Gabriel ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) L’Etihad Stadium si veste di qualità per: Haaland contro tutti; Guardiola con o senza punta? I quarti di finale di Champions League sono ricchi di partite di alto livello esono pronte a dimostrarlo. I Citizen già virtualmente campioni della Premier League possono dedicarsi alla conquista della Champions League, mentre i tedeschi stanno incontrando più difficoltà in Bundesliga. Sulla carta partono in leggero vantaggio i ragazzi di Pep, che vuole ritornare sul tetto d’Europa. QUI– Da unall’altro, ma il dilemma di Guardiola è sempre il solito: punta o spazio? Spesso il tecnico ha fatto a meno di Gabriel ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City City - Borussia Dortmund, Terzic: "Haaland? Non posso vietare a Raiola di viaggiare" Vigilia di Champions League per il Borussia Dortmund , che nella gara di andata dei quarti di finale sfiderà a Manchester il City di Guardiola. In casa giallonera tiene però banco anche il calciomercato . Durante la scorsa settimana Mino Raiola e il padre dell'attaccante norvegese Haaland sono stati in Spagna ...

Guardiola svela il segreto del Borussia Dortmund: 'Pagano molto gli agenti per avere i migliori giovani' Commenta per primo L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così dei suoi prossimi avversari in Champions League, il Borussia Dortmund : ' Hanno speso molti soldi per i giovani giocatori e hanno pagato molti soldi agli ...

I 5 gol più importanti di Aguero con il Manchester City numero-diez.com

