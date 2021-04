Manchester City-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali (Di martedì 6 aprile 2021) Il Manchester City sfida il Borussia Dortmund per l’andata dei quarti di finale di Champions League all’Etihad Stadium. Queste le formazioni ufficiali: Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola. Borussia Dortmud (4-3-3): Hitz; Mateu Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus. All. Terzic. Foto: Sito uff. Man. City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Ilsfida ilper l’andata dei quarti di finale di Champions League all’Etihad Stadium. Queste le(4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola.Dortmud (4-3-3): Hitz; Mateu Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus. All. Terzic. Foto: Sito uff. Man.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - predofreire : Real Madrid 2x3 Liverpool Manchester City 2x2 Borussia confia no vento e faz a bet - bia18_anne : @leomessidepre Manchester City e Borussia - macielgabbs : no pc manchester city x borussia e no celular liverpool x real madrid -