Manchester City-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali | Guardiola prova a fermare Haaland

Leggi su itasportpress

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilci ri. La formazione inglese va in cerca della semifinale di Champions League, traguardo raggiunto solamente nel 2015/16, quando venne superata dal Real Madrid. Per arrivarci dovrà fare i conti con il. I gialloneri cercano di riscattare la pessima annata in campionato. Tuttavia dovranno fare i conti con un avversario in gran forma e particolarmente ispirato contro le squadre tedesche, come dimostra il doppio 2-0 rifilato al Monchengladbach agli ottavi di finale. Sarà un test importante per l'attaccante delErling: il norvegese sfiderà il team in cui ha giocato il padre anni fa.caption id="attachment 1110751" align="alignnone" width="2032"...