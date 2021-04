Manchester City-Borussia Dortmund Champions League | 6 aprile ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | fuori Sterling e Hazard | in campo Mahrez e Knauff

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione - MCalcioNews : Manchester City-Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Manchester City-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Manchester City-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Borussia Dortmund:: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Morey, Akanji, ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola BORUSSIA DORTMUND (4 - 3 - 2 - 1): Hitz; Morey, ...Ansgar Knauff esordisce da titolare in Champions League con la maglia del Borussia Dortmund: è la seconda presenza europea per il classe 2002 ...Sfida dall'altissimo tasso tecnico quella di questa sera, con Haaland pronto a punire un'altra grande del calcio mondiale. I tecnici Pep Guardiola ed Edin Terzic hanno diramato le scelte per la sfida ...