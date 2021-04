Manchester City- Borussia Dortmund 2-1 | De Bruyne calcia diamanti

(Di martedì 6 aprile 2021)poco ma buono. Meno bello ma quanto basta: ruota tutto intorno a De. Haaland serve solo l’assist, Foden si prende la scena Ilvince di misura grazie al giovane talento Foden e alla classe di De. Ilsi arrende nel finale, al termine di una gara molto conservativa. Bravi i tedeschi a limitare al minimo le offensive degli inglesi, non nella loro migliore serata. Ederson subisce un gol dopo 790 minuti, ma i ragazzi di Guardiola ottengo lo stesso una vittoria importante. La partita Guardiola schiera ilsenza punta, la versione che ha maggiormente colpito l’occhio in questa stagione. Un 4-3-3 in fase di non possesso che diventa molto ...

SkySport : ?? MAN CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1 Risultato finale ? ? #DeBruyne (19’) ? #Reus (84’) ? #Foden (88’) ? #ManCityBVB Ch… - PremierShowIT : Il Manchester City conquista l'andata contro il Borussia Dortmund: la squadra di Guardiola domina e reagisce anche… - blogsicilia : #notizie #sicilia Andata quarti in Champions, vincono Real e Manchester City - - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: ?? MAN CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1 Risultato finale ? ? #DeBruyne (19’) ? #Reus (84’) ? #Foden (88’) ? #ManCityBVB Champions Le… - MariaPi38360036 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Manchester City-Borussia Dortmund 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

AlofStadium, al 19' de Bruyne porta in vantaggio di Citizens approfittando di un errore dell'ex interista Emre Can: Foden e Mahrez apparecchiano per il destro del nazionale belga. ...'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIFatica di più il Manchester City, che solo al 90' piega per 2-1 il Borussia Dortmund. Il primo spunto della partita è del Liverpool, con Alexander-Arnold che si propone a destra e cerca Salah, chiuso ...Nello stadio del Manchester City l’allenatore catalano deve battere l’incantesimo che vede i Citizens andar fuori dalla Champions League da tre anni ai quarti di finale. L’avversaria, come l’anno ...