Manchester City Borussia Dortmund 0-0 LIVE | partiti! E’ iniziata adesso la gara

(Di martedì 6 aprile 2021) Allo stadio “Etihad” di, il match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Etihad” disi affrontano nel match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

- DORTMUND 0 - 0 LIVE(4 - 2 - 3 - 1): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola BORUSSIA DORTMUND (4 - 3 - 2 - 1): Hitz; Morey, ...I tecnici Pep Guardiola ed Edin Terzi hanno diramato le scelte per la sfida di questa sera trae Borussia Dortmund, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2021. Ilsi presenta col tridente leggero Mahrez , Foden , Bernardo Silva, mentre i gialloneri ...L'ultimo a denunciare questa alternanza senza pause tra club e Nazionali è stato Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, che ha presto trovato l'appoggio di Aurelio De Laurentiis, uno che ...A Manchester infatti si sfideranno Mancherster City e Borussia Dortmund, mentre in Spagna, a Madrid, il match in programma è quello tra Real Madrid e Liverpool. Un duello, questo, che rappresenta la ...