Man City-Borussia Dortmund 2-1 | Foden decisivo nel finale

(Di martedì 6 aprile 2021) Manchester2-1, questo il risultato alla fine dei novanta minuti regolamentari. La rete diconsegna la vittoria agli inglesi nella gara di andata dei quarti didella UEFA Champions League. Grande assente della gara Erling Haaland. Man2-1: che gara è stata? Nella splendida cornice dell’Etihad Stadium, il Manchesterdi Pep Guardiola ospita ilin piena crisi di risultati. Solo una vittoria nelle ultime sei gare per la squadra tedesca che soffre la velocità e la qualità tecnica degli inglesi. Complice un approccio timido e passivo, i tedeschi concedono abbastanza facilmente la rete dell’uno a zero. A segno il capitano ...

22.53 Champions: vincono Real e Man City Andata dei quarti positiva per le squadre di casa. Ritorno a campi invertiti la prossima settimana. Real Madrid - Liverpool 3 - 1 Lancio di Kroos e gran giocata di Vinicius, il Real sblocca ... Terminate le prime due partite dei quarti di finale di Champions League, con la vittoria last minute del Manchester City contro il Borussia Dortmund e il successo casalingo del Real Madrid ... Manchester City-Borussia Dortmund 2-1, questo il risultato alla fine dei novanta minuti regolamentari. La rete di Foden consegna la vittoria agli inglesi nella gara di andata dei quarti di finale ...