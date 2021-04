Mamma Denise: “A 14 anni mio figlio rischia la casa famiglia” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Marco (il nome è di fantasia, ndr) ha 14 anni. È affidato ai servizi sociali e collocato col padre, ma ‘vuole stare con la mamma’. Lo dice, a più riprese, al giudice in un’udienza del Tribunale dei minorenni di Brescia e alla Ctu (Consulente tecnica d’ufficio, ndr) nominata nella primavera del 2020 dal Tribunale ordinario di Bergamo per il procedimento giudiziario di divorzio dei suoi genitori. È con la mamma, Denise (il nome è di fantasia, ndr), che Marco è rimasto durante il lockdown grazie a un giorno di visita materno dopo il quale si è trattenuto a casa sua, ‘l’unico momento in cui lo abbiamo visto bene questo ragazzo’, racconta all’agenzia di stampa Dire la donna. Eppure Marco ‘vive perennemente una situazione di forte disagio, con la paura che, se non rispetta quello che gli viene chiesto, finirà in una casa famiglia’, denuncia alla Dire il legale della mamma-coraggio, l’avvocato Miraglia. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Marco (il nome è di fantasia, ndr) ha 14 anni. È affidato ai servizi sociali e collocato col padre, ma ‘vuole stare con la mamma’. Lo dice, a più riprese, al giudice in un’udienza del Tribunale dei minorenni di Brescia e alla Ctu (Consulente tecnica d’ufficio, ndr) nominata nella primavera del 2020 dal Tribunale ordinario di Bergamo per il procedimento giudiziario di divorzio dei suoi genitori. È con la mamma, Denise (il nome è di fantasia, ndr), che Marco è rimasto durante il lockdown grazie a un giorno di visita materno dopo il quale si è trattenuto a casa sua, ‘l’unico momento in cui lo abbiamo visto bene questo ragazzo’, racconta all’agenzia di stampa Dire la donna. Eppure Marco ‘vive perennemente una situazione di forte disagio, con la paura che, se non rispetta quello che gli viene chiesto, finirà in una casa famiglia’, denuncia alla Dire il legale della mamma-coraggio, l’avvocato Miraglia.

