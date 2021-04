(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Il colpo di coda inverno dopo l’inizio della primavera colpisce l’Italia dopo un lungo periodo di alte temperature che hanno favorito il risveglio della vegetazione che è ora più sensibile al grande freddo. E’ quanto emerge dal monitoraggiosugli effetti dell’ondata improvvisa dicon allerta meteo della protezione civile in molte Regioni. Il brusco abbassamento delle temperature anche con l’arrivo delin pianura compromette la futura produzione di fragole ma anche ciliegi, albicocchi, peschi e mandorli già fioriti ma ad essere colpiti sono gli ortaggi coltivati come lattughe, asparagi, bietole, cavoli, spinaci, fave e piselli. L’abbassamento della colonnina di mercurio per lungo tempo sotto lo zero provoca danni gravissimi con la perdita della futura produzione di frutta e verdura ma lo sbalzo ...

Advertising

ColdirettiAL : #Maltempo: colture in sofferenza con ritorno del #gelo, vento forte e #siccità. Colpo di coda dell’inverno dopo gio… - varesenews : Maltempo, arriva il gelo: “In pericolo ortofrutta e alberi in fioritura” - Agricolae1 : #Maltempo, @coldiretti , sos gelo nei campi dopo caldo anomalo - FerraraFratelli : RT @Agricolae1: #Maltempo, @coldiretti , con crollo temperature sos frutta e verdura - Agricolae1 : #Maltempo, @coldiretti , con crollo temperature sos frutta e verdura -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Coldiretti

Il Messaggero

... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole alche ha fatto perdere " conclude" oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali ...... sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole alha fatto perdere " continua" oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della ...E’ quanto emerge dal monitoraggio Coldiretti sugli effetti dell’ondata improvvisa di maltempo con allerta meteo della protezione civile in molte Regioni. Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei ...Il brusco abbassamento delle temperature anche con l'arrivo del gelo nelle nostre province (la colonnina porterà le "minime" sottozero in diverse zone delle alture lariane, ma anche nella pianura coma ...