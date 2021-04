Madame, dopo il debutto di Sanremo il tour nazionale: date e biglietti [VIDEO] (Di martedì 6 aprile 2021) Con oltre 50 milioni di streaming del disco Madame, secondo album più venduto in Italia, la cantante ha annunciato il primo tour dopo il grande successo ottenuto sul palco dell’Ariston, la nuova Voce libera della musica italiana Madame presenta dal vivo l’album d’esordio: si tratta di un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture management e Sugar. Di seguito le date del tour prodotte e organizzate da Friends&Partners e Vivo Concerti: 3 dicembre – Roma Atlantico Live 6 dicembre – Firenze Tuscany Hall 10 dicembre – Napoli Casa della Musica 16 dicembre – Torino Venaria Concordia 19 dicembre – Milano Alcatraz I biglietti I biglietti del tour saranno ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) Con oltre 50 milioni di streaming del disco, secondo album più venduto in Italia, la cantante ha annunciato il primoil grande successo ottenuto sul palco dell’Ariston, la nuova Voce libera della musica italianapresenta dal vivo l’album d’esordio: si tratta di unprodotto e organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture management e Sugar. Di seguito ledelprodotte e organizzate da Friends&Partners e Vivo Concerti: 3 dicembre – Roma Atlantico Live 6 dicembre – Firenze Tuscany Hall 10 dicembre – Napoli Casa della Musica 16 dicembre – Torino Venaria Concordia 19 dicembre – Milano Alcatraz Idelsaranno ...

