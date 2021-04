Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attrice è morta a soli 29 anni sotto gli occhi dei genitori (Di martedì 6 aprile 2021) E’ morta all’improvviso sotto gli occhi dei genitori. Amii Lowndes era una nota attrice, comparsa anche nella serie del Doctor Who. A soli 29 anni si è spenta gettando tutto il mondo dello spettacolo nel dolore. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo quanto riportato dal noto tabloid inglese The Mirror, la giovane stava andando a fare visita ai genitori. Nonostante le sue condizioni sembravano essere ottimali, all’improvviso Amii è stata colpita da un attacco epilettico. In giardino, insieme ai genitori, è svenuta accasciandosi per terra davanti ai loro occhi. Subito sono stati contattati i soccorsi ma per l’attrice non c’è stato nulla da fare. Arrivati sul posto i ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 aprile 2021) E’all’improvvisoglidei. Amii Lowndes era una nota attrice, comparsa anche nella serie del Doctor Who. A29si è spenta gettando tutto ilnel dolore. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo quanto riportato dal noto tabloid inglese The Mirror, la giovane stava andando a fare visita ai. Nonostante le sue condizioni sembravano essere ottimali, all’improvviso Amii è stata colpita da un attacco epilettico. In giardino, insieme ai, è svenuta accasciandosi per terra davanti ai loro. Subito sono stati contattati i soccorsi ma pernon c’è stato nulla da fare. Arrivati sul posto i ...

Advertising

ilriformista : Lutto nel mondo dello sci. Gustav Thoeni aveva 71 anni, è morto all'ospedale di Bolzano - LuceForte2 : RT @CoronaLupo: Organo sanitario governativo USA #CDC stila il rapporto trimestrale: nel 2021 morti per il #vaccino anti #covid 1.755 perso… - Kimstellata : RT @CoronaLupo: Organo sanitario governativo USA #CDC stila il rapporto trimestrale: nel 2021 morti per il #vaccino anti #covid 1.755 perso… - BiagioSiracusa : RT @CoronaLupo: Organo sanitario governativo USA #CDC stila il rapporto trimestrale: nel 2021 morti per il #vaccino anti #covid 1.755 perso… - GeaPilato : RT @CoronaLupo: Organo sanitario governativo USA #CDC stila il rapporto trimestrale: nel 2021 morti per il #vaccino anti #covid 1.755 perso… -