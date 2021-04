L’Ultima cena e la Gioconda | anticipazioni ‘Leonardo’ | stasera la terza puntata

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Martedì 6 aprile, alle 21.25, terzo appuntamento con la serie evento di Rai1, in prima visione, ‘Leonardo’ con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore. Nel primo episodio, in seguito alla morte della moglie di Ludovico Sforza, Leonardo riceve una nuova commissione (un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie) ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Seguendo alcuni saggi consigli di Padre Luca Pacioli, Leonardo chiede aiuto ai suoi amici più cari e porta avanti il lavoro, a dispetto delle crescenti tensioni in città. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica, l’artista deve affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre una situazione problematica si aggrava, con risultati devastanti quanto inaspettati.