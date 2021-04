Louis del Lussemburgo si risposa: annunciato il fidanzamento con Scarlett-Lauren Sirgue (Di martedì 6 aprile 2021) C’è un nuovo royal wedding all’orizzonte. Per gli appassioanti di vicende reali l’appuntamento è in Lussemburgo, dove il principe Louis, terzogenito del Granduca Henri e della granduchessa Maria Teresa, speserà Scarlett-Lauren Sirgue, unione di cui si vociferava da almeno un anno, complici le prime uscite ufficiali della coppia, spesso fotografata insieme in occasione di diversi eventi pubblici. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) C’è un nuovo royal wedding all’orizzonte. Per gli appassioanti di vicende reali l’appuntamento è in Lussemburgo, dove il principe Louis, terzogenito del Granduca Henri e della granduchessa Maria Teresa, speserà Scarlett-Lauren Sirgue, unione di cui si vociferava da almeno un anno, complici le prime uscite ufficiali della coppia, spesso fotografata insieme in occasione di diversi eventi pubblici.

Advertising

justlovexlou : RT @tomIinsonheart: leggo sempre fan di louis che sostengono che abbia pochi ascolti, ma ciò accade perché più della metà del suo fanbase è… - _imjustlikeyouu : RT @moonliIac: comunque a me dà fastidio che louis non possa neanche complimentarsi con delle persone per un album che si va subito ad anal… - sabryxxhbw : RT @moonliIac: comunque a me dà fastidio che louis non possa neanche complimentarsi con delle persone per un album che si va subito ad anal… - iamjustlikelouu : RT @moonliIac: comunque a me dà fastidio che louis non possa neanche complimentarsi con delle persone per un album che si va subito ad anal… - Paola39026704 : RT @GuglielminaS: . Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo ./Jorge Louis Borges * Gao Xingjian #art . . https://… -