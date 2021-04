Louis del Lussemburgo, secondo royal wedding con Scarlett-Lauren Sirgue (Di martedì 6 aprile 2021) Lui è il Principe Louis, classe 1986 e terzo figlio del granduca Enrico di Lussemburgo e della granduchessa Maria Teresa. Lei è Scarlett-Lauren Sirgue, avvocatessa trentenne. Fanno coppia da circa un anno e il loro fidanzamento adesso è ufficiale, in attesa del royal wedding nel 2021. La conferma del prossimo grande evento nel Granducato è arrivata come da protocollo attraverso un comunicato ufficiale condiviso anche sui social: Annunciamo con grande gioia il fidanzamento di nostro figlio, il Principe Louis con la signorina Scarlett-Lauren Sirgue. I Principi Gabriel e Noah si uniscono a noi per circondare la nuova coppia di affetto. Auguriamo loro un’immensa felicità. Gli appassionati di casate e ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Lui è il Principe, classe 1986 e terzo figlio del granduca Enrico die della granduchessa Maria Teresa. Lei è, avvocatessa trentenne. Fanno coppia da circa un anno e il loro fidanzamento adesso è ufficiale, in attesa delnel 2021. La conferma del prossimo grande evento nel Granducato è arrivata come da protocollo attraverso un comunicato ufficiale condiviso anche sui social: Annunciamo con grande gioia il fidanzamento di nostro figlio, il Principecon la signorina. I Principi Gabriel e Noah si uniscono a noi per circondare la nuova coppia di affetto. Auguriamo loro un’immensa felicità. Gli appassionati di casate e ...

