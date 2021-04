Lotta al Covid: entro l’estate il farmaco contro il virus. Mantovani: “Sogniamo di avere una pillola” (Di martedì 6 aprile 2021) Le parole di Alberto Mantovani direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito della Humanitas University La Lotta la Covid – 19, continua: se da un lato sono finalmente arrivati i vaccini con problemi di forniture e di somministrazione dall’altro si tenta anche di trovare una cura che possa inibire il virus. L’Aifa, l’agenzia del farmaco italiano ha da settimane autorizzato (cosa che l’Ema non ha ancora fatto) l’utilizzo, in via sperimentale, degli anticorpi monoclonali come possibile cura. Lo scopo è quello di avere una cura entro l’anno: tante al momento sono le strade percorribili come ha spiegato a “Corriere Della Sera”, Alberto Mantovani immunologo, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Le parole di Albertodirettore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito della Humanitas University Lala– 19, continua: se da un lato sono finalmente arrivati i vaccini con problemi di forniture e di somministrazione dall’altro si tenta anche di trovare una cura che possa inibire il. L’Aifa, l’agenzia delitaliano ha da settimane autorizzato (cosa che l’Ema non ha ancora fatto) l’utilizzo, in via sperimentale, degli anticorpi monoclonali come possibile cura. Lo scopo è quello diuna cural’anno: tante al momento sono le strade percorribili come ha spiegato a “Corriere Della Sera”, Albertoimmunologo, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore ...

Advertising

ItalyinBrazil : LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ITALIA-BRASILE NELLA LOTTA AL COVID-19 Video disponibile anche sul nostro Canale YouT… - CarloCalenda : Anche prima del Covid solo 1 bambino su 2 aveva accesso alla mensa, servizio fondamentale per la lotta alla povertà… - Antonio_Tajani : Vittoria di FI. Si faranno i vaccini nelle farmacie. Ora un'accelerazione nella lotta al #COVID. I cittadini, in pa… - 361_magazine : #Covid19: si sogna una cura entro l'estate - Dorayak56884206 : RT @_DAGOSPIA_: PIU' CHE FURBETTI QUESTI SONO DISPERATI - QUELLI CHE PROVANO AD AGGIRARE LA LEGGE PER... -