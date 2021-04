Loris Stival | Veronica Peparello in tribunale Nuove pesanti accuse al suocero

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 aprile 2021)Panarello parla. La donna condannata per aver ucciso il figliosi è presentata inper difendersi dall’accusa di calunnia., infatti, aveva tentato di sviare le indagini indicando nelAndreail responsabile dell’omicidio. E, ancora una volta, ha dichiarato: “Lui era con me e c’erano due persone che lo avevano salutato. Perché non è stata mai analizzata questa cosa?”. Dopo averlo uccisoPanarello ha cercato di nascondere il corpo del figlio. Ma la giustizia ha fatto il suo corso e la donna è stata condannata a trent’anni di carcere per l’omicidio del piccolo di otto anni. Inper rispondere all’accusa di calunniaha ...