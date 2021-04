L’Oms dice no ai certificati di vaccinazione obbligatori: “Non è sicuro che il vaccino fermi la trasmissione” (Di martedì 6 aprile 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ribadisce il suo rifiuto rispetto al certificato di vaccino obbligatorio. Il motivo? “L’incertezza sul fatto che le vaccinazioni impediranno la trasmissione del virus”, afferma oggi – 6 aprile – la portavoce delL’Oms Margaret Harris. I dubbi che si pone L’Oms non significano però una sfiducia nel vaccino e nella sua efficacia. Se mai l’incertezza riguardano i dati sulle varianti e sul contagio nei prossimi mesi di pandemia. Anzi, L’Oms sta facendo uno sforzo per un’eguaglianza sul piano sanitario e ha chiesto un maggiore sforzo alle nazioni più ricche per finanziare Covax, il progetto solidale che finora ha portato 33 milioni di dosi in 74 nazioni delle periferie geopolitiche del pianeta. “È una sfida urgente”, ha detto il ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ribadisce il suo rifiuto rispetto al certificato dio. Il motivo? “L’incertezza sul fatto che le vaccinazioni impediranno ladel virus”, afferma oggi – 6 aprile – la portavoce delMargaret Harris. I dubbi che si ponenon significano però una sfiducia nele nella sua efficacia. Se mai l’incertezza riguardano i dati sulle varianti e sul contagio nei prossimi mesi di pandemia. Anzi,sta facendo uno sforzo per un’eguaglianza sul piano sanitario e ha chiesto un maggiore sforzo alle nazioni più ricche per finanziare Covax, il progetto solidale che finora ha portato 33 milioni di dosi in 74 nazioni delle periferie geopolitiche del pianeta. “È una sfida urgente”, ha detto il ...

