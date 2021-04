LOL ultime puntate | quando escono gli ultimi episodi della serie LOL- Chi ride è fuori

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Grande attesa per ledi LOL – Chi, ladi Amazon Prime Video che ha sorpreso milioni di utentipiattaforma diventando in pochissimi giorni un vero e proprio fenomeno mediatico. Mentre i social sono subissati di meme e post sulle battute di Pintus, Lillo, Katia Follesa e gli altri, c’è una domanda che viene continuamente posta:ledi LOL? LOLmercoledì 7 aprile Sta riscuotendo enorme successo l’edizione italiana del format LOL – Chi. Originariamente giapponese, è stato poi acquistato e realizzato da diversi paesi come Germania, Francia, Messico e ora ...