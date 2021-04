«Loki»: il trailer ufficiale della serie in arrivo su Disney+ (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa succede quando il Dio dell’Inganno si trova ad avere a che fare con la burocrazia? Lo scopriremo in Loki, la nuova serie Marvel Studios dedicata al personaggio interpretato da Tom Hiddleston nella saga degli Avengers che arriverà sulla piattaforma Disney+ a partire dall’11 giugno. Nelle prime immagini della serie, che sarà ambientata cronologicamente tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, scopriamo cosa abbia fatto Loki dopo essere fuggito con il Tesseract una volta lasciata New York. https://www.youtube.com/watch?v=qfaooHPiGgE Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Cosa succede quando il Dio dell’Inganno si trova ad avere a che fare con la burocrazia? Lo scopriremo in Loki, la nuova serie Marvel Studios dedicata al personaggio interpretato da Tom Hiddleston nella saga degli Avengers che arriverà sulla piattaforma Disney+ a partire dall’11 giugno. Nelle prime immagini della serie, che sarà ambientata cronologicamente tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, scopriamo cosa abbia fatto Loki dopo essere fuggito con il Tesseract una volta lasciata New York. https://www.youtube.com/watch?v=qfaooHPiGgE

MarvelNewsIT : Il momento di #Loki è arrivato. ? Guarda il nuovissimo trailer della Serie Originale Marvel Studios, dall’11 giugn… - helloraysofsun : Ho recuperato il trailer di Loki impazziscoooooo - Affaritaliani : Loki: Il trailer dell'attesa serie Marvel Studios - Kolored97 : Visualizzare prima il trailer di Loki in italiano, oppure quello in inglese? Questo è il dilemma. - giohoney_ : RT @perchetendenza: #Loki: Perché è ora disponibile il trailer ufficiale della nuova serie Marvel con protagonista Tom Hiddleston, in arriv… -