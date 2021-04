Loki | analisi del trailer | inganni e variazioni in arrivo su Disney+

(Di martedì 6 aprile 2021) La nostradeldi, la serie Marvel realizzata perdove Tom Hiddleston torna nei panni del dio dell'inganno. L'11 giugno approderà sula prima stagione di, produzione seriale dei Marvel Studios dove scopriremo cos'è successo al fratellastro di Thor (o meglio, a una versione alternativa del personaggio) dopo che è riuscito a fuggire con il tanto agognato Tesseract. Un progetto ambizioso, che in teoria avrà ripercussioni sul resto del Marvel Cinematic Universe (non a caso lo showrunner Michael Waldron è stato reclutato anche per il nuovo film di Doctor Strange, dove sarà tirato in ballo il Multiverso), e consente ai fan di ritrovare un attore amatissimo come Tom Hiddleston, che da ormai dieci anni si diverte …

Cosa possiamo aspettarci, esattamente, dallo show? Proviamo a rispondere nella nostra consuetadel trailer di. Varianti L'ultima volta che abbiamo visto, almeno nella linea ...Secondo un rapporto di Variety inerente ai dati di streaming provenienti dal provider di...sempre del Marvel Cinematic Universe tra cui The Falcon and the Winter Soldier il 19 marzo ea ...L'ultima volta che abbiamo visto Loki, almeno nella linea temporale principale, era morto per mano di Thanos. Solo che poi in Avengers: Endgame, quando gli eroi sono tornati nel 2012 per ...