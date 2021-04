Lo stop alle prime serate per la Palombelli? Subito dopo queste parole di fuoco: la strana "coincidenza" che scuote Mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) dopo trenta puntate chiude Stasera Italia prime time. Mercoledì sera 31 marzo, al termine della puntata in onda in prima serata su Rete 4, Barbara Palombelli ha salutato il pubblico e ha annunciato che quella sarebbe stata l'ultima emissione della versione estesa del programma. La conduttrice ha specificato che Mediaset le aveva chiesto quattro speciali a inizio stagione, poi però ne ha fatti trenta. "Ringrazio l'azienda che ci ha dato fiducia, a me e ai miei colleghi. È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l'ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”. Quindi da ora in poi alla conduzione ci sarà Giuseppe Brindisi, che un anno fa, riporta il sito tvblog.it: , lasciò la conduzione in coppia con Veronica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)trenta puntate chiude Stasera Italiatime. Mercoledì sera 31 marzo, al termine della puntata in onda in prima serata su Rete 4, Barbaraha salutato il pubblico e ha annunciato che quella sarebbe stata l'ultima emissione della versione estesa del programma. La conduttrice ha specificato chele aveva chiesto quattro speciali a inizio stagione, poi però ne ha fatti trenta. "Ringrazio l'azienda che ci ha dato fiducia, a me e ai miei colleghi. È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l'ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”. Quindi da ora in poi alla conduzione ci sarà Giuseppe Brindisi, che un anno fa, riporta il sito tvblog.it: , lasciò la conduzione in coppia con Veronica ...

