Llorente | “Juventus? Vive cambio generazionale L’Atalanta è fortissima | ma la migliore è…”

(Di martedì 6 aprile 2021) Oggi veste la maglia dell'Udinese ma Fernandoè un grande esperto del massimo campionato italiano avendo indossato le divise anche di Napoli e soprattutto. Il bomber spagnolo è intervenuto nel corso della trasmissione Mediaset Tiki Taka per affrontare diverse tematiche legate alla Serie A.a 360°caption id="attachment 1117357" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionParte dallae dalla crisi di risultati in questa stagione: "Vista da fuori non penso sia cambiato molto a livello di società. Sono cambiati i risultati rispetto a quando giocavo io", ha dettosulla Vecchia Signora: "Penso stiando anche un, però vincere nove scudetti di fila è una cosa incredibile ed è potuto ...

Quando era il responsabile della squadra mercato dellaè stato capace di portare a Torino giocatori di assoluta qualità, da Pirlo e Pogba a Emre Can, passando per, Coman, Khedira e ...Davanti manca un po' di concretezza,non dà garanzie continue dentro l'area. Bene Pereyra, ...voto 6 : La sufficienza è dovuta unicamente alla non sconfitta: una squadra inguardabile ...La Juventus è in campo alla Continassa per preparare la partita di domani contro il Napoli, recupero della sfida in programma lo scorso ottobre, prima vinta a tavolino poi rinviata dopo la decisione ...L’addio al Napoli, il momento della Juve e la nuova avventura all’Udinese. Fernando Llorente parla di tutto a Tiki Taka: “Per me è stata una bellissima esperienza - ha detto in riferimento all’anno e ...