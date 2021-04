LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 64-64 EuroCup in DIRETTA | ultimi cinque minuti da brividi in gara-!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Palola su Holland, 5’22” alla fine. Quarto per lui. 64-64 HUNTER! La schiacciata stavolta sì, del pari, sull’appoggio sbagliato da Belinelli! Si spara a caso da tre ora. 6? alla fine,che ha anche Morgan con 4 falli. Ed è 0/2 Hunter. ANNULLATO il canestro di Hunter. Due tiri liberi, il punteggio è 62-64 dopo il flipper non convalidato. 64-64 LA SCHIACCIATA DI HUNTER DALL’ALLEY OOP LANCIATO DA TEODOSIC! Vanno però a rivedere gli arbitri perché lui è rimasto appeso al ferro dopo che la palla è entrata e uscita. 62-64 1/2 Hunter. Hunter prova a girarsi verso canestro, c’è il fallo e c’è anche la lunetta. 61-64 Holland quasi al limite dei 24, parabola altissima e tripla che va a segno. 61-61 RICCI PER IL PARI DALL’ANGOLO! 8? alla fine. 58-61 Schiacciato a terra di Canaan per Brown ...