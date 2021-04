LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 44-36 | EuroCup in DIRETTA | si ricomincia!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-38 TESSITORI PER RICCI! E l’appoggio al vetro dell’ala costringea fermarsi per un time out! 46-38 Pajola dalla media: due punti! 2’10” trascorsi nel terzo quarto. 44-38 White attacca Teodosic e stavolta segna. Mantenuto il fallo normale, ma non c’erano molti dubbi su questo. Gomitata involontaria di White su Teodosic, al di là del fallo in attacco nessun problema, per fortuna, per il play serbo. Gli arbitri vanno comunque a rivedere. Si riparte! 21:49 Ancora pochi istanti prima di vedere se il 13/20 dellada due e il 4/18 dicontinueranno ad andare secondo questa tendenza. Squadre di nuovo in campo per il riscaldamento che precede il terzo quarto. Immagini dai primi due quarti Off-balance. From the 3PT line. And One… @marcobelinelli gets ...