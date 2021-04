LIVE – Manchester City-Borussia Dortmund 1-1 | quarti Champions League 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Ladi, match valevole l’andata deidi finale di. I padroni di casa, ormai ad un passo dal titolo in Inghilterra, vogliono puntare al trofeo continentale più prestigioso e ipotecare sin da subito la semifinale; i tedeschi, dal canto loro, non partono con i favori del pronostico ma sperano di sorprendere gli uomini di Pepe Guardiola. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 6 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De ...