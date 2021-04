LIVE – Manchester City-Borussia Dortmund 0-0 | quarti Champions League 2020 2021 DIRETTA

(Di martedì 6 aprile 2021) Ladi, match valevole l’andata deidi finale di. I padroni di casa, ormai ad un passo dal titolo in Inghilterra, vogliono puntare al trofeo continentale più prestigioso e ipotecare sin da subito la semifinale; i tedeschi, dal canto loro, non partono con i favori del pronostico ma sperano di sorprendere gli uomini di Pepe Guardiola. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 6 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Manchester City-Borussia Dortmund: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precede… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Manchester City-Borussia Dortmund: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precede… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Champions, Manchester City-Borussia Dortmund: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precede… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Champions, Manchester City-Borussia Dortmund: live report, statistiche, formazioni, dettagli e pre… - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Champions, Manchester City-Borussia Dortmund: live report, statistiche, formazioni, dettagli e pre… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Manchester

Sky Sport

... che si affida principalmente al capocannoniere stagionale, quell' Erling Haaland seguito per il futuro anche dalCity.All'Etihad Stadium', nuovo esame di tedesco per ilCity di Guardiola che dopo aver eliminato il Monchengladbach se la vedrà con il Borussia Dortmund di Terzic, il quale invece aveva avuto ...PREPARTITA. Manchester City - Borussia Dortmund è valevole per l'andata dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 6 ...All’Etihad Stadium’, nuovo esame di tedesco per il Manchester City di Guardiola che dopo aver eliminato il Monchengladbach se la vedrà con il Borussia Dortmund di Terzic, il quale invece aveva avuto ...