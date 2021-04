LIVE – Italia-Canada 1-1: curling, Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA (Di martedì 6 aprile 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Canada, valevole per i Mondiali maschili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Dopo la doppia vittoria su Svizzera e Stati Uniti, gli azzurri affrontano i favoriti per la vittoria finale nella sfida più ostica del round robin. Italia che tornerà sul ghiaccio anche alle 3 Italiane per sfidare la Russia. L’incontro, in programma oggi martedì 6 aprile alle ore 22, sarà seguito da Sportface.it con una DIRETTA LIVE scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Lascritta di, valevole per idiin corso di svolgimento a, in. Dopo la doppia vittoria su Svizzera e Stati Uniti, gli azzurri affrontano i favoriti per la vittoria finale nella sfida più ostica del round robin.che tornerà sul ghiaccio anche alle 3ne per sfidare la Russia. L’incontro, in programma oggi martedì 6 aprile alle ore 22, sarà seguito da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO RISULTATI E CLASSIFICA Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA ...

Advertising

3BMeteo : Il fronte freddo ha raggiunto l'Italia a partire dalla Alpi. Situazione LIVE e previsioni #meteo prossime ore… - UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - ChangTeynerey : ?? Francesco Zappalla Live italia ???? - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 0-0: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Canada #curling #Mondiali… - EleGiov : La Sirenetta: il live action girato in Italia, ecco dove -