LIVE Canada-Italia, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri di questo sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca di Italia-Corea del Sud – La cronaca di Italia-Svezia – La cronaca di Italia-Germania – La cronaca di Italia Giappone – La cronaca di Italia Svizzera

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, sesto match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli Italiani tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia, Germania e Svizzera. Finora tre successi e due sconfitte per la nostra Nazionale che è ancora in corsa per l'obiettivo di centrare l'accesso diretto a Pechino 2022.

