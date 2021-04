LIVE Canada-Italia 7-4, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: padroni di casa meno fallosi e quarta sconfitta per gli azzurri (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.45: Grazie per averci seguito, appuntamento a domattina per il resoconto di Italia-Russia e domani sera per il LIVE di Italia-Norvegia. Buonanotte 0.44: Per rientrare in gioco per la qualificazione DIRETTA alle olimpiadi l’Italia deve compiere due imprese contro le prime due della classe: questa notte contro la Russia e domani sera contro la Norvegia. 0.43: Questa la classifica provvisoria del Mondiale di Calgary: 1 Norway 8 7 1 2 RCF 8 6 2 2 Sweden 8 6 2 4 Canada 7 5 2 4 Scotland 7 5 2 6 Switzerland 8 5 3 6 United States 8 5 3 8 Italy 7 4 3 9 Denmark 7 2 5 9 Japan 7 2 5 11 China 8 2 6 11 Korea 8 2 6 13 Germany 7 1 6 14 Netherlands 8 1 7 0.40: Peccato per l’errore di Retornaz che di fatto ha spaccato la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.45: Grazie per averci seguito, appuntamento a domattina per il resoconto di-Russia e domani sera per ildi-Norvegia. Buonanotte 0.44: Per rientrare in gioco per la qualificazionealle olimpiadi l’deve compiere due imprese contro le prime due della classe: questa notte contro la Russia e domani sera contro la Norvegia. 0.43: Questa la classifica provvisoria del Mondiale di Calgary: 1 Norway 8 7 1 2 RCF 8 6 2 2 Sweden 8 6 2 47 5 2 4 Scotland 7 5 2 6 Switzerland 8 5 3 6 United States 8 5 3 8 Italy 7 4 3 9 Denmark 7 2 5 9 Japan 7 2 5 11 China 8 2 6 11 Korea 8 2 6 13 Germany 7 1 6 14 Netherlands 8 1 7 0.40: Peccato per l’errore di Retornaz che di fatto ha spaccato la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canada-Italia 6-4 Mondiali curling 2021 in DIRETTA: punto degli azzurri nel settimo end - #Canada-Italia… - zazoomblog : LIVE Canada-Italia 3-3 Mondiali curling 2021 in DIRETTA: la risposta dei padroni di casa è di nuovo parità dopo cin… - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 1-1: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Canada #curling #Mondiali - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 0-0: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Canada #curling #Mondiali… - Queen4everBlog : NEWS LIBRI: QUEEN LIVE IN CANADA È IL NUOVO LIBRO DI GARY TAYLOR LINK: -