LIVE Canada-Italia 7-4, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: i nordamericani allungano nuovamente nell’ottavo end (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.09: Double di Bottchat e il Canada si prende il punto e ristabilisce le distanze: 7-4 0.05: Canada a punto dopo 10 tiri 0.00: Due stone rosse nella casa dopo i primi quattro tiri, guardia centrale per l’Italia 23.56: L’Italia piazza la stone a punto e accorcia le distanze ma un punto non basta 23.54: Ci sono tre stone canadesi nella casa quando manca l’ultimo tiro di Retornaz 23.50: Tante, troppe stone rosse nella cara. Si rischia di chiudere qui 23.42: Azzurri in apparente confusione. Ci sono due stone rosse (Canada) a punto dopo i primi quattro tiri 23.40: NOOOOOOOOOO!!! Terzo errore ma questa volta sanguinolento di Retornaz a cui resta la stone nelle mani. Doveva piazzare la stone a punto e invece regala tre punti al ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.09: Double di Bottchat e ilsi prende il punto e ristabilisce le distanze: 7-4 0.05:a punto dopo 10 tiri 0.00: Due stone rosse nella casa dopo i primi quattro tiri, guardia centrale per l’23.56: L’piazza la stone a punto e accorcia le distanze ma un punto non basta 23.54: Ci sono tre stone canadesi nella casa quando manca l’ultimo tiro di Retornaz 23.50: Tante, troppe stone rosse nella cara. Si rischia di chiudere qui 23.42: Azzurri in apparente confusione. Ci sono due stone rosse () a punto dopo i primi quattro tiri 23.40: NOOOOOOOOOO!!! Terzo errore ma questa volta sanguinolento di Retornaz a cui resta la stone nelle mani. Doveva piazzare la stone a punto e invece regala tre punti al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canada-Italia 3-3 Mondiali curling 2021 in DIRETTA: la risposta dei padroni di casa è di nuovo parità dopo cin… - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 1-1: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Canada #curling #Mondiali - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 0-0: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Canada #curling #Mondiali… - Queen4everBlog : NEWS LIBRI: QUEEN LIVE IN CANADA È IL NUOVO LIBRO DI GARY TAYLOR LINK: - Queen4everBlog : NEWS LIBRI: QUEEN LIVE IN CANADA È IL NUOVO LIBRO DI GARY TAYLOR LINK: -